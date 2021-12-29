Двое россиян выпили антисептик и скончались

В столице Республики Бурятия Улан-Удэ два человека скончались, еще четверо госпитализированы после употребления антисептика. Об этом случае информируют на сайте Следственного управления СК субъекта.

В понедельник, 27 декабря, в квартире одного из зданий города были обнаружены трупы 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, также в комнате пребывали трое мужчин и женщина, которым требовалась помощь медиков.

Как заявляют следователи, компания распивала алкоголь, когда он весь закончился, они приобрели в ближайшем магазине жидкость для дезинфекции и выпили ее. Утром вся компания почувствовала себя плохо, двое умерли до приезда врачей. Медики поставили предварительный диагноз — «пищевое отравление антисептическим средством».

Следствие осуществляет проверку. Для определения точной причины гибели граждан проведут судебно-медицинскую экспертизу.