Стоит напомнить, что 11 декабря в селе Родниковый подросток влез в дом местной жительницы и украл золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей и сбежал.
Накануне по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.
Следственный комитет Республики Дагестан выдвинул обвинение 16-летнему подростку из Кайтагского района, обвиняемого в краже, информирует пресс-служба ведомства.
Стоит напомнить, что 11 декабря в селе Родниковый подросток влез в дом местной жительницы и украл золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей и сбежал.
Накануне по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.
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