Подросток из Дагестана обвиняется в краже на 100 тысяч рублей

Следственный комитет Республики Дагестан выдвинул обвинение 16-летнему подростку из Кайтагского района, обвиняемого в краже, информирует пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что 11 декабря в селе Родниковый подросток влез в дом местной жительницы и украл золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей и сбежал.

Накануне по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.