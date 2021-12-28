ЗАМАНА - Подросток из Дагестана обвиняется в краже на 100 тысяч рублей

Подросток из Дагестана обвиняется в краже на 100 тысяч рублей

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28 декабря, 2021. Вторник 17:03
Подросток из Дагестана обвиняется в краже на 100 тысяч рублей

Следственный комитет Республики Дагестан выдвинул обвинение 16-летнему подростку из Кайтагского района, обвиняемого в краже, информирует пресс-служба ведомства.

Подросток из Дагестана обвиняется в краже на 100 тысяч рублей
Происшествия

Стоит напомнить, что 11 декабря в селе Родниковый подросток влез в дом местной жительницы и украл золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей и сбежал.

Накануне по ходатайству следствия судом он был заключен под стражу.

 

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