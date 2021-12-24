Как выявило следствие, россиянка в 2017-2019 годах оформила опекунство над шестью детьми-инвалидами из детского дома. Получив доступ к счетам детей, женщина сняла с них деньги на общую сумму более 8 млн рублей и распорядилась по своим нуждам. Для возвращения украденной суммы наложен арест на имущество обвиняемой, а уголовное дело отправилось в суд.
Жительница Гергебильского района украла у детей-инвалидов 8 000 000 рублей
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 10:58
Следственное управление СК России по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины из Гергебильского района, обвиняемой в растрате имущества в крупном размере.
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