Жительница Гергебильского района украла у детей-инвалидов 8 000 000 рублей

Следственное управление СК России по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины из Гергебильского района, обвиняемой в растрате имущества в крупном размере.

Как выявило следствие, россиянка в 2017-2019 годах оформила опекунство над шестью детьми-инвалидами из детского дома. Получив доступ к счетам детей, женщина сняла с них деньги на общую сумму более 8 млн рублей и распорядилась по своим нуждам. Для возвращения украденной суммы наложен арест на имущество обвиняемой, а уголовное дело отправилось в суд.