ЗАМАНА - Землетрясение в 3,5 балла случилось в Дагестане

Землетрясение в 3,5 балла случилось в Дагестане

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22 декабря, 2021. Среда 15:48
Землетрясение в 3,5 балла случилось в Дагестане

В Республике Дагестан было выявлено землетрясение магнитудой 3,5 баллов, пишет РИА "Дагестан".

Землетрясение в 3,5 балла случилось в Дагестане
Происшествия

По сведениям сервиса «Карта землетрясений», сейсмособытие случилось 22 декабря в 12:49 в 17 километрах от Махачкалы, на глубине 5 км.

Как сообщают, жертв и разрушений нет.

 

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