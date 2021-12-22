По сведениям сервиса «Карта землетрясений», сейсмособытие случилось 22 декабря в 12:49 в 17 километрах от Махачкалы, на глубине 5 км.
Как сообщают, жертв и разрушений нет.
В Республике Дагестан было выявлено землетрясение магнитудой 3,5 баллов, пишет РИА "Дагестан".
По сведениям сервиса «Карта землетрясений», сейсмособытие случилось 22 декабря в 12:49 в 17 километрах от Махачкалы, на глубине 5 км.
Как сообщают, жертв и разрушений нет.
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