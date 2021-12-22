На тушение пожара ушло аж 11 часов, борьба с огнем осуществлялась по наивысшему, четвертому рангу сложности. Эвакуировали четыре газовых и 20 углекислотных баллонов. В итоге частично упали крыша и стены, внутри сгорела продукция.
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 09:02
В ГУ МЧС по Томской области сообщили подробности о ликвидации возгорания в гипермаркете «Лента». Как рассказали в ведомстве, работы осложнялись сильным задымлением и угрозой падения конструкций, информирует РИА Новости.
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