ЗАМАНА - В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете

В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете

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22 декабря, 2021. Среда 09:02
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете

В ГУ МЧС по Томской области сообщили подробности о ликвидации возгорания в гипермаркете «Лента». Как рассказали в ведомстве, работы осложнялись сильным задымлением и угрозой падения конструкций, информирует РИА Новости.

В МЧС раскрыли подробности тушения пожара в томском гипермаркете
Происшествия

На тушение пожара ушло аж 11 часов, борьба с огнем осуществлялась по наивысшему, четвертому рангу сложности. Эвакуировали четыре газовых и 20 углекислотных баллонов. В итоге частично упали крыша и стены, внутри сгорела продукция.

 

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