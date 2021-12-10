Более 400 домов в Дагестане остались без газа из-за наезда автомобиля на газовую трубу

Наезд на газовую трубу случился в населенном пункте Усемикент Каякентского района, в результате чего и был вызван разрыв сварного шва. «Утечку газа удалось локализовать с помощью перекрытия задвижки. В зоне отключения находятся более 400 домов, это больше 2000 человек. В аварийно-восстановительных работах участвуют сотрудники ОАО «Даггаз» в составе 8 человек и 2 единиц техники», – сообщают в МЧС. Газоснабжение вернется в дома сегодня в 18:00.