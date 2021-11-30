За пособничество боевикам дагестанку осудили на 3 года

Уроженка села Зибирхали Ботлихского района признана виновной в участии в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства.

Шесть лет назад Мусаева Х.И. выехала в Сирию для участия в незаконных вооруженных формированиях.

Она готовила пищу, шила обмундирование членам террористической организации «Исламское государство» (Запрещено на территории Российское Федерации).

В 2015 году фигурантка дела находилась в лагере для беженцев «Аль хол». Из Сирии женщина вернулась в 2021 году, где ее задержали сотрудники УФСБ по РД совместно с коллегами из МВД по Дагестану.

Женщина свою вину полностью признала. Ее приговорили к 3 годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима.