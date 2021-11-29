ЗАМАНА - Каспийчанина приговорили к 11 годам лишения свободы

Каспийчанина приговорили к 11 годам лишения свободы

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29 ноября, 2021. Понедельник 21:21
Каспийчанина приговорили к 11 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал виновным каспийчанина Агадашева Э.Ш. виновным по статьям ч.1 ст.30 и ч.1 ст.208, ч.1 ст.30 и ст.317, ч.1 ст.205.1, ч.1 ст.222 УК РФ УК РФ.

Каспийчанина приговорили к 11 годам лишения свободы
Происшествия

Агадашев был задержан в феврале прошлого года из-за причастности к организации в Каспийске ячейки к запрещенной на территории Российской Федерации МТО «ИГ».

Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы и ограничением свободы на 2 года.

 

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