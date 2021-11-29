ЗАМАНА - Бывший директор АО из Бабаюрта осужден за мошенничество

Бывший директор АО из Бабаюрта осужден за мошенничество

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29 ноября, 2021. Понедельник 21:09
Бывший директор АО из Бабаюрта осужден за мошенничество

К уголовной ответственности за мошенничество привлечен бывший гендиректор АО «Бабаюртовское дорожно-эксплуатационное предприятие №5» Магомедалиев К.К.

Бывший директор АО из Бабаюрта осужден за мошенничество
Происшествия

Согласно материалам, собранным УФСБ России по Дагестану совместно со следственным отделом МВД по РД,  Магомедалиев путем обмана похитил 890 тыс. рублей у акционерного общества.

Также за 2 года (2015-2017) путем завышения объемов и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги «Бабаюрт-Львовское» в Хасавюртовском районе РД похитил государственные 550 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также он должен будет возместить  ущерб, принесенный государству.

 

 

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