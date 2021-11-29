Бывший директор АО из Бабаюрта осужден за мошенничество

К уголовной ответственности за мошенничество привлечен бывший гендиректор АО «Бабаюртовское дорожно-эксплуатационное предприятие №5» Магомедалиев К.К.

Согласно материалам, собранным УФСБ России по Дагестану совместно со следственным отделом МВД по РД, Магомедалиев путем обмана похитил 890 тыс. рублей у акционерного общества.

Также за 2 года (2015-2017) путем завышения объемов и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги «Бабаюрт-Львовское» в Хасавюртовском районе РД похитил государственные 550 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также он должен будет возместить ущерб, принесенный государству.