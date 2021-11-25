Как информирует следствие, с июля 2014 года по октябрь текущего года женщина, предоставив в Управление Отделения Пенсионного фонда России по региону в Кизилюрте фейковые документы о прохождении медико-социальной экспертизы и присвоении ей группы инвалидности по общему заболеванию. Подозреваемая получала социальную пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты. В процессе следствия будут приняты меры, дабы та возместила ущерб. Информация о деле будет обновляться.
Жительницу Кизилюрта заподозрили в незаконном получении пенсии
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 17:06
Жительница Дагестана прикинулась инвалидом и получила более миллиона рублей.
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