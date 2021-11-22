ЗАМАНА - Один человек погиб и четверо детей пострадали при взрыве газа в Махачкале

Один человек погиб и четверо детей пострадали при взрыве газа в Махачкале

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22 ноября, 2021. Понедельник 17:28
Один человек погиб и четверо детей пострадали при взрыве газа в Махачкале

 В Махачкале при взрыве бытового газа в частном доме скончался один взрослый, четверо детей попали в больницу. 

Один человек погиб и четверо детей пострадали при взрыве газа в Махачкале
Происшествия

Информация будет поступать далее. Все причины инцидента выясняются. Ранее мы писали, что по факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка.

 

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