Информация будет поступать далее. Все причины инцидента выясняются. Ранее мы писали, что по факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка.
Один человек погиб и четверо детей пострадали при взрыве газа в Махачкале
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 17:28
В Махачкале при взрыве бытового газа в частном доме скончался один взрослый, четверо детей попали в больницу.
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