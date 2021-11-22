Ранее мы писали, что на улице Аметхана Султана случился взрыв.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает прокуратура Республики Дагестан.
Прокуратура РД начала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в махачкалинском здании, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу надзорного органа.
Ранее мы писали, что на улице Аметхана Султана случился взрыв.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает прокуратура Республики Дагестан.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..