ЗАМАНА - По факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка

По факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка

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22 ноября, 2021. Понедельник 16:23
По факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка

Прокуратура РД начала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в махачкалинском здании, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу надзорного органа.

По факту взрыва газа в частном доме в Махачкале началась проверка
Происшествия

Ранее мы писали, что на улице Аметхана Султана случился взрыв.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает прокуратура Республики Дагестан.

 

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