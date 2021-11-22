Как информируют Телеграм-каналы блогеров, взрыв случился напротив банкетного зала "Маракеш". Пострадали 4 человека. Информация будет обновляться.
В Махачкале произошел взрыв здания
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 15:27
В Махачкале на улице Амет-Хан Султана случился взрыв здания. Есть пострадавшие.
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