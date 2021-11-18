ЗАМАНА - Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района

Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района

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18 ноября, 2021. Четверг 11:39
Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района
Силовики осуществляют обыски и выемку документов в администрации Табасаранского района, информирует источник в правоохранительных органах.
Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района
Происшествия
По полученным сведениям, обыски связаны с кражей бюджетных средств, которые были выделены на исполнение проекта по водоснабжению сел Табасаранского района.

 

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