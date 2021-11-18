По полученным сведениям, обыски связаны с кражей бюджетных средств, которые были выделены на исполнение проекта по водоснабжению сел Табасаранского района.
Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2021. Четверг 11:39
Силовики осуществляют обыски и выемку документов в администрации Табасаранского района, информирует источник в правоохранительных органах.
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