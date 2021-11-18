Силовики проводят обыски в администрации Табасаранского района

Силовики осуществляют обыски и выемку документов в администрации Табасаранского района, информирует источник в правоохранительных органах.

Силовики осуществляют обыски и выемку документов в администрации Табасаранского района, информирует источник в правоохранительных органах.