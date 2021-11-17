ЗАМАНА - В Махачкале проводят проверку по факту ухода 2-летнего ребенка из детсада

В Махачкале проводят проверку по факту ухода 2-летнего ребенка из детсада

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17 ноября, 2021. Среда 13:08
В Махачкале проводят проверку по факту ухода 2-летнего ребенка из детсада

Прокуратура проводит проверку инцидента, в котором двухлетний мальчик, оставшись без присмотра, смог самостоятельно выйти за пределы детского сада в Махачкале, информирует пресс-служба надзорного органа.

В Махачкале проводят проверку по факту ухода 2-летнего ребенка из детсада
Происшествия

Происшествие случилось накануне. Рядом с детским садом люди заметили гуляющего в одиночку ребенка. Сведения о нем опубликовали в социальных сетях, после чего его семья узнала, где пребывает их сын. Выяснилось, что мальчик самостоятельно покинул территорию детского сада на своей пластиковой машинке.

 

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