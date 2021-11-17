В Махачкале проводят проверку по факту ухода 2-летнего ребенка из детсада

Происшествие случилось накануне. Рядом с детским садом люди заметили гуляющего в одиночку ребенка. Сведения о нем опубликовали в социальных сетях, после чего его семья узнала, где пребывает их сын. Выяснилось, что мальчик самостоятельно покинул территорию детского сада на своей пластиковой машинке.