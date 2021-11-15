«С 8 по 14 ноября текущего года на территории Республики Дагестан произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек скончались и 31 получил ранения различной степени тяжести, среди раненых есть и ребенок», – сообщает источник агентства.
В ГИБДД региона призывают жителей следовать Правилам дорожного движения.
На дорогах Дагестана за неделю в 24 авариях погибли 5 человек
- Автор Мадина
- 15 ноября, 2021. Понедельник 14:12
За последнюю неделю на территории Дагестана зафиксированы 24 аварии, в которых скончались 5 человек, информирует РИА "Дагестан".
«С 8 по 14 ноября текущего года на территории Республики Дагестан произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек скончались и 31 получил ранения различной степени тяжести, среди раненых есть и ребенок», – сообщает источник агентства.
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