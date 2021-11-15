ЗАМАНА - На дорогах Дагестана за неделю в 24 авариях погибли 5 человек

На дорогах Дагестана за неделю в 24 авариях погибли 5 человек

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15 ноября, 2021. Понедельник 14:12
На дорогах Дагестана за неделю в 24 авариях погибли 5 человек

За последнюю неделю на территории Дагестана зафиксированы 24 аварии, в которых скончались 5 человек, информирует РИА "Дагестан".

На дорогах Дагестана за неделю в 24 авариях погибли 5 человек
Происшествия

«С 8 по 14 ноября текущего года на территории Республики Дагестан произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек скончались и 31 получил ранения различной степени тяжести, среди раненых есть и ребенок», – сообщает источник агентства.

В ГИБДД региона призывают жителей следовать Правилам дорожного движения.

 

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