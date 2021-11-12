ДТП случилось примерно в 21:50, на 8-м километре автомобильной дороги «Сиртыч –Татиль», в Табасаранском районе. 29-летний мужчина, управляя машиной «ВАЗ-217230», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Porshe Cayenne под управлением 56-летнего мужчины из Дагестанских Огней. По этому происшествию собрана информация для принятия процессуального решения.
Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе
- Автор Мадина
- 12 ноября, 2021. Пятница 15:50
Накануне в Табасаранском районе в результате серьезной аварии пострадали четыре человека, информирует пресс-служба МВД Дагестана.
Последнее от Мадина
- Дагестанский школьник победил в международном конкурсе по искусственному интеллекту
- Занятия по основам кибербезопасности провели для педагогов школ Дагестана
- Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане
- Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане
- Песков прокомментировал идею введения QR-кодов на транспорте