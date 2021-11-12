ЗАМАНА - Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе

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12 ноября, 2021. Пятница 15:50
Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе

Накануне в Табасаранском районе в результате серьезной аварии пострадали четыре человека, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Четыре человека пострадали в ДТП в Табасаранском районе
Происшествия

ДТП случилось примерно в 21:50, на 8-м километре автомобильной дороги «Сиртыч –Татиль», в Табасаранском районе. 29-летний мужчина, управляя машиной «ВАЗ-217230», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Porshe Cayenne под управлением 56-летнего мужчины из Дагестанских Огней. По этому происшествию собрана информация для принятия процессуального решения.

 

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