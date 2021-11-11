Дагестанца осудили за призывы к экстремизму

Управлением ФСБ России по Южному военному округу во взаимодействии с ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан и Управлением ФСБ России по Республике Дагестан пересечена противоправная деятельность жителя с. Верхнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан Нурутдинова Гаруна Абдуралиповича.

В результате проведенных ОРМ установлено что, Нурутдинов Г.А. осуществлял умышленное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего ознакомления видеоматериалов содержащих призывы к осуществлению экстремисткой деятельности.

В ходе следствия фигурант свою вину полностью признал и в дальнейшем ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке, в связи с чем 28.10.2021 Буйнакским районным судом Республики Дагестан Нурутдинов Г.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 1 (один) год.