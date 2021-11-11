ЗАМАНА - Дагестанца осудили за призывы к экстремизму

Дагестанца осудили за призывы к экстремизму

Автор
11 ноября, 2021. Четверг 11:02
Дагестанца осудили за призывы к экстремизму

Управлением ФСБ России по Южному военному округу во взаимодействии с ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан и Управлением ФСБ России по Республике Дагестан пересечена противоправная деятельность жителя с. Верхнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан Нурутдинова Гаруна Абдуралиповича.

Дагестанца осудили за призывы к экстремизму
Происшествия

В результате проведенных ОРМ установлено что, Нурутдинов Г.А. осуществлял умышленное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего ознакомления видеоматериалов содержащих призывы к осуществлению экстремисткой деятельности.

В ходе следствия фигурант свою вину полностью признал и в дальнейшем ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке, в связи с чем 28.10.2021 Буйнакским районным судом Республики Дагестан Нурутдинов Г.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» сроком на 1 (один) год.

 

Прочитано 48 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top