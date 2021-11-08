МВД сообщает, что главный эксперт защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора при осуществлении проверки в Махачкале обнаружил ошибки в работе индивидуального предпринимателя. За 20 тысяч рублей он дал обещание не составлять соответствующий административный протокол.
Бизнесмен обратился в полицию. Эксперт Роспотребнадзора был задержан сотрудниками МВД при передаче взятки 4 ноября.
Уголовное дело в отношении него открыто по части 3 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)») Уголовного Кодекса России.