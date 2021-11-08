Сведения о травмах и разрушениях, а также жалобы от жителей в связи с подземными толчками в республиканское МЧС не поступали. В начале осени было замечено землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло на территории Бежтинского участка на глубине 10 километров.
Возле Махачкалы произошло землетрясение
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 08:31
На окраине Махачкалы, вчера, 7 ноября, зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 на глубине 10 километров.
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