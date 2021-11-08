Возле Махачкалы произошло землетрясение

Сведения о травмах и разрушениях, а также жалобы от жителей в связи с подземными толчками в республиканское МЧС не поступали. В начале осени было замечено землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло на территории Бежтинского участка на глубине 10 километров.