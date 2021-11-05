ЗАМАНА - Следователи Дагестана проверят сообщение о невыплате зарплаты на нефтезаводе

Следователи Дагестана проверят сообщение о невыплате зарплаты на нефтезаводе

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05 ноября, 2021. Пятница 02:03
Следователи Дагестана проверят сообщение о невыплате зарплаты на нефтезаводе

Следственное управление СКР по Республике Дагестан сообщило о начале доследственной проверке сведений о невыплате заработной платы сотрудникам нефтеперерабатывающего завода «Каспий-1» и его преднамеренном банкротстве.

Следователи Дагестана проверят сообщение о невыплате зарплаты на нефтезаводе
Происшествия

По полученной информации, сотрудники нефтеперерабатывающего завода с 2019 года не получают заработную плату. Следователи в процессе проверки примут меры, дабы сотрудникам были выплачены средства.

 

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