В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску

В аэропорту "Уйташ" привлекли к административной ответственности гражданина, который отказался надевать защитную маску, информирует РИА "Дагестан".

Инцидент произошел на рейсе из Махачкалы в Москву.

Командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который по внешним признакам пребывал в пьяном состоянии и оказывался надеть медицинскую маску.