Инцидент произошел на рейсе из Махачкалы в Москву.
Командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который по внешним признакам пребывал в пьяном состоянии и оказывался надеть медицинскую маску.
В аэропорту "Уйташ" привлекли к административной ответственности гражданина, который отказался надевать защитную маску, информирует РИА "Дагестан".
Инцидент произошел на рейсе из Махачкалы в Москву.
Командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который по внешним признакам пребывал в пьяном состоянии и оказывался надеть медицинскую маску.
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