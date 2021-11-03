ЗАМАНА - В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску

В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску

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03 ноября, 2021. Среда 10:55
В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску

В аэропорту "Уйташ" привлекли к административной ответственности гражданина, который отказался надевать защитную маску, информирует РИА "Дагестан".

В аэропорту Махачкалы привлекли к административной ответственности пассажира, отказавшегося надеть маску
Происшествия

Инцидент произошел на рейсе из Махачкалы в Москву.

Командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который по внешним признакам пребывал в пьяном состоянии и оказывался надеть медицинскую маску.

 

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