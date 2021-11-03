ЗАМАНА - Житель Курахского района арестован за убийство

Житель Курахского района арестован за убийство

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03 ноября, 2021. Среда 09:11
Житель Курахского района арестован за убийство

Следственное управление СК России по Дагестану открыло уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины из Курахского района, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Житель Курахского района арестован за убийство
Происшествия

Информируют, что 31 октября пьяный подозреваемый нанес знакомому множество ударов руками и ногами по голове и телу. Односельчанин задержанного умер от причиненных травм.

 

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