Информируют, что 31 октября пьяный подозреваемый нанес знакомому множество ударов руками и ногами по голове и телу. Односельчанин задержанного умер от причиненных травм.
Житель Курахского района арестован за убийство
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 09:11
Следственное управление СК России по Дагестану открыло уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины из Курахского района, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Информируют, что 31 октября пьяный подозреваемый нанес знакомому множество ударов руками и ногами по голове и телу. Односельчанин задержанного умер от причиненных травм.
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