ЗАМАНА - Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане

Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане

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22 октября, 2021. Пятница 14:52
Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане

Следственный Комитет открыл уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации муниципального образования села «сельсовет Крайновский» Кизлярского района, который подозревается в злоупотреблении должностными обязанностями и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК Дагестана.

Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане
Происшествия

Как сообщает следствие, в 2016-2017 годы заместитель руководителя оформила официальные документы с внесением в них заведомо фальшивой информации – выписки из похозяйственной книги о наличии у двух местных жителей двух земельных участков на праве пожизненно наследуемого владения. Документы подозреваемая заверила своей подписью и оттисками печати.

Данные выписки жителями были представлены в подразделение Росреестра региона, на основании которых им выдали выписки о регистрации права собственности на указанные земельные участки.

Село понесло ущерб в 485 000 рублей из-за действий подозреваемой. В процессе расследования будут приняты меры, которые будут направлены на возврат денежных средств.

В данный момент осуществляются необходимые следственные работы.

 

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