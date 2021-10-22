Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя села в Дагестане

Следственный Комитет открыл уголовное дело в отношении заместителя руководителя администрации муниципального образования села «сельсовет Крайновский» Кизлярского района, который подозревается в злоупотреблении должностными обязанностями и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК Дагестана.

Как сообщает следствие, в 2016-2017 годы заместитель руководителя оформила официальные документы с внесением в них заведомо фальшивой информации – выписки из похозяйственной книги о наличии у двух местных жителей двух земельных участков на праве пожизненно наследуемого владения. Документы подозреваемая заверила своей подписью и оттисками печати.

Данные выписки жителями были представлены в подразделение Росреестра региона, на основании которых им выдали выписки о регистрации права собственности на указанные земельные участки.

Село понесло ущерб в 485 000 рублей из-за действий подозреваемой. В процессе расследования будут приняты меры, которые будут направлены на возврат денежных средств.

В данный момент осуществляются необходимые следственные работы.