ЗАМАНА - В Русском театре в Махачкале произошло возгорание

В Русском театре в Махачкале произошло возгорание

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22 октября, 2021. Пятница 11:53
В Русском театре в Махачкале произошло возгорание 
Поступили сведения о пожаре в Русском театре Махачкалы, информирует МЧС Дагестана.
В Русском театре в Махачкале произошло возгорание
Происшествия 

По сведениям ведомства, возгорание случилось на 3-м этаже театра. 

В театре информируют, что искра от взорвавшегося плафона попала в костюмерный цех, но работники смогли самостоятельно ликвидировать огонь.

 

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