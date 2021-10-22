По сведениям ведомства, возгорание случилось на 3-м этаже театра.
В театре информируют, что искра от взорвавшегося плафона попала в костюмерный цех, но работники смогли самостоятельно ликвидировать огонь.
В Русском театре в Махачкале произошло возгорание
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 11:53
Поступили сведения о пожаре в Русском театре Махачкалы, информирует МЧС Дагестана.
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