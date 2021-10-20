С января 2020 года по июнь текущего сотрудник налоговой перевел на свою банковскую карту более 11,2 миллиона рублей, которые должны были использоваться для оплаты налогов и страховых взносов, сообщает источник.
Начато уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество в особо крупном размере).
Далее при расследовании этого дела сотрудники ФСБ и МВД арестовали заместителя главы отдела Управления Федеральной налоговой службы РФ по Дагестану при получении взятки в размере миллиона рублей. Против него начато уголовное дело по п. «в» части 5 статьи 290 Уголовного Кодекса России.
Работник налоговой в Дагестане арестован при получении взятки в миллион рублей
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 01:00
Против работника Гостехнадзора Дагестана начато уголовное дело по подозрению в краже 11,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба прокураторы региона.
С января 2020 года по июнь текущего сотрудник налоговой перевел на свою банковскую карту более 11,2 миллиона рублей, которые должны были использоваться для оплаты налогов и страховых взносов, сообщает источник.
Последнее от Мадина
- Замминистра экономики Дагестана освобождён от занимаемой должности
- Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»
- Дагестанские джитсеры выиграли 19 медалей на чемпионате России
- Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета
- Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета