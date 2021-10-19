Как информирует МЧС региона, пожарные нашли очаг возгорания на крыше на площади 20 м². Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, а само здание театра закрыто на капитальный ремонт.
В Махачкале горит крыша театра кукол
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 09:34
По системе 112 пришло заявление о возгорании в театре кукол Махачкалы по проспекту Расула Гамзатова 40.
Последнее от Мадина
- Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области
- Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу
- Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу
- Композитору Мураду Кажлаеву вручили медаль Героя Труда России
- Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год