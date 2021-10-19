ЗАМАНА - В Махачкале горит крыша театра кукол

В Махачкале горит крыша театра кукол

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19 октября, 2021. Вторник 09:34
В Махачкале горит крыша театра кукол

По системе 112 пришло заявление о возгорании в театре кукол Махачкалы по проспекту Расула Гамзатова 40.

В Махачкале горит крыша театра кукол
Происшествия

Как информирует МЧС региона, пожарные нашли очаг возгорания на крыше на площади 20 м². Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, а само здание театра закрыто на капитальный ремонт.

 

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