По сведениям канала, в тяжелый момент Зайцевой удалось убедить ребенка не совершать глупостей и отказаться от стрельбы. После разговора с ней двенадцатилетний Дима Губаев бросил оружие. Учитель оставался с мальчиком до приезда полиции. Благодаря ее поступку никто из 300 школьников не пострадал.
Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 10:29
В Пермском крае 12-летнего мальчика, который открыл стрельбу в классе, обезвредила руководитель школы Галина Зайцева, информирует Telegram-канал «112».
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