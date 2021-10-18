ЗАМАНА - Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка

Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка

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18 октября, 2021. Понедельник 10:29
Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка

В Пермском крае 12-летнего мальчика, который открыл стрельбу в классе, обезвредила руководитель школы Галина Зайцева, информирует Telegram-канал «112».

Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка
Происшествия

По сведениям канала, в тяжелый момент Зайцевой удалось убедить ребенка не совершать глупостей и отказаться от стрельбы. После разговора с ней двенадцатилетний Дима Губаев бросил оружие. Учитель оставался с мальчиком до приезда полиции. Благодаря ее поступку никто из 300 школьников не пострадал.

 

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