Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка

По сведениям канала, в тяжелый момент Зайцевой удалось убедить ребенка не совершать глупостей и отказаться от стрельбы. После разговора с ней двенадцатилетний Дима Губаев бросил оружие. Учитель оставался с мальчиком до приезда полиции. Благодаря ее поступку никто из 300 школьников не пострадал.