ЗАМАНА - Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности

Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности

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18 октября, 2021. Понедельник 09:14
Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности

Школьник, который открыл стрельбу в учебном заведении Пермского края, не будет подвержен уголовной ответственности.

Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности
Происшествия

Мальчик, который начал стрельбу в школе Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, информирует ТАСС, ссылаясь на МВД. Как сообщают, это связано с возрастом ребенка. Стрелок не будет подвержен уголовной ответственности в силу законов Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность действует с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14, — заявил источник агентства.

 

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