Стрелявшего в школе под Пермью ученика не привлекут к ответственности

Мальчик, который начал стрельбу в школе Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, информирует ТАСС, ссылаясь на МВД. Как сообщают, это связано с возрастом ребенка. Стрелок не будет подвержен уголовной ответственности в силу законов Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность действует с 16 лет. За особо тяжкие преступления — с 14, — заявил источник агентства.