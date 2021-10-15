В Дагестане с симптомами отравления госпитализированы 7 детей

Прокуратура Дагестана начала проверку сведений о детях Хунзахского района, попавших в больницу с симптомами отравления, информирует пресс-служба МВД.

По полученной информации, несколько взрослых и детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.



«В Хунзахский район прибыли сотрудники прокуратуры. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.