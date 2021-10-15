По полученной информации, несколько взрослых и детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
«В Хунзахский район прибыли сотрудники прокуратуры. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
В Дагестане с симптомами отравления госпитализированы 7 детей
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 00:48
Прокуратура Дагестана начала проверку сведений о детях Хунзахского района, попавших в больницу с симптомами отравления, информирует пресс-служба МВД.
По полученной информации, несколько взрослых и детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.
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