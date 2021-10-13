ЗАМАНА - 18-летний дагестанец получил удар электрическим током на железной дороге

18-летний дагестанец получил удар электрическим током на железной дороге

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13 октября, 2021. Среда 13:45
18-летний дагестанец получил удар электрическим током на железной дороге

В дежурную часть Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте заявили о травмированном гражданине в районе железнодорожной станции «Махачкала-Порт», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по Северному Кавказу.

18-летний дагестанец получил удар электрическим током на железной дороге
Происшествия

18-летний парень залез на один из вагонов грузового поезда и был травмирован электрическим током. В данный момент он находится в больнице, причины инцидента выясняются.

 

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