18-летний парень залез на один из вагонов грузового поезда и был травмирован электрическим током. В данный момент он находится в больнице, причины инцидента выясняются.
18-летний дагестанец получил удар электрическим током на железной дороге
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 13:45
В дежурную часть Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте заявили о травмированном гражданине в районе железнодорожной станции «Махачкала-Порт», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по Северному Кавказу.
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