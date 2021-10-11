На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим

Автор Мадина

Следственный комитет России начал уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК России в отношении директора школы в Махачкале, где в процессе драки один школьник ударил ножом другого, информирует официальный портал СКР.