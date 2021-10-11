ЗАМАНА - На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим

На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим

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11 октября, 2021. Понедельник 16:35
На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим

Следственный комитет России начал уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК России в отношении директора школы в Махачкале, где в процессе драки один школьник ударил ножом другого, информирует официальный портал СКР.

На директора школы в Махачкале завели дело после убийства одного ученика другим
Происшествия

Под следствие попал и заместитель директора, который отвечал в школе за воспитательную работу. Также уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК России открыли в отношении руководства частной охранной организации, которая занималась охраной в учебном заведении.

 

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