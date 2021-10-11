Начато уголовное дело по факту убийства школьника в Махачкале

Следственные органы начали уголовное дело по факту убийства школьника одного из учебных заведений Махачкалы, информирует пресс-служба СКР.

«Начато уголовное дело в отношении 15-летнего школьника, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство)», – сообщается в тексте СКР.

Как показывает следствие, 11 октября текущего года в здании школы № 51 города Махачкалы между подозреваемым и его одноклассником случилась драка, в процессе которой задержанный ударил ножом подростка. От полученных травм школьник умер в больнице.

В данный момент следствие ведет проверку в отношении должностных лиц, которые ответственны за безопасность в учебном заведении.