ЗАМАНА - Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

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11 октября, 2021. Понедельник 11:49
Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

Учащийся 51 школы Махачкалы ударил ножом школьника, пострадавший скончался в больнице, информирует ТАСС, ссылаясь на МВД республики.

Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника
Происшествия

В МВД региона уточняют, что преступника забрали в отдел полиции. 

 

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