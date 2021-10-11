В МВД региона уточняют, что преступника забрали в отдел полиции.
Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 11:49
Учащийся 51 школы Махачкалы ударил ножом школьника, пострадавший скончался в больнице, информирует ТАСС, ссылаясь на МВД республики.
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