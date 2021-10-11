ЗАМАНА - Легкий самолет L-410 упал в Татарстане

Легкий самолет L-410 упал в Татарстане

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11 октября, 2021. Понедельник 00:00
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане

Самолет L-410, который принадлежит аэроклубу, разбился в городе Мензелинск рядом с базой РЭС в Татарстане, информирует ТАСС, ссылаясь на МЧС.

Легкий самолет L-410 упал в Татарстане
Происшествия

Падение произошло в 09:11, в салоне легкомоторного самолета L-410 пребывало 20 человек. Пресс-служба МЧС сообщила, что им удалось спасти из самолета семерых человек, судьба 16 пока остается неизвестна.

 

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