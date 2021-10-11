Падение произошло в 09:11, в салоне легкомоторного самолета L-410 пребывало 20 человек.
Пресс-служба МЧС сообщила, что им удалось спасти из самолета семерых человек, судьба 16 пока остается неизвестна.
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 00:00
Самолет L-410, который принадлежит аэроклубу, разбился в городе Мензелинск рядом с базой РЭС в Татарстане, информирует ТАСС, ссылаясь на МЧС.
Падение произошло в 09:11, в салоне легкомоторного самолета L-410 пребывало 20 человек.
Пресс-служба МЧС сообщила, что им удалось спасти из самолета семерых человек, судьба 16 пока остается неизвестна.
Последнее от Мадина
- В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины
- Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния
- Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния
- Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
- Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане