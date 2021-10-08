Взрыв прогремел в мечети на севере Афганистана

В мечети на севере Афганистана случился взрыв. Сообщают о 30 погибших и 70 пострадавших. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Aamaj News.

Взрыв прозвучал в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Уточняют, что террорист-смертник привёл в действие бомбу, пребывая внутри здания. Несколько пострадавших находятся в больнице. По сведениям агентства Aamaj News, погибли примерно 100 человек и более 200 получили травмы.