ЗАМАНА - Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии

Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии

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08 октября, 2021. Пятница 13:15
Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии

Женщину из Бабаюртовского района РД арестовали по подозрению в незаконном получении денежных средств от жителей региона под предлогом помощи в возвращении детей, пребывающих в зоне военной деятельности в Сирии, информирует ТАСС.

Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии
Происшествия

Прокуратура Дагестана контролирует процесс расследования уголовного дела, начатого по ч. 3 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Как сообщает следствие, неизвестные люди путем обмана получали от жителей региона деньги под предлогом помощи в возвращении детей из Сирии.  На данный момент следствие продолжается.

 

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