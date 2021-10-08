Прокуратура Дагестана контролирует процесс расследования уголовного дела, начатого по ч. 3 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). Как сообщает следствие, неизвестные люди путем обмана получали от жителей региона деньги под предлогом помощи в возвращении детей из Сирии. На данный момент следствие продолжается.
Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 13:15
Женщину из Бабаюртовского района РД арестовали по подозрению в незаконном получении денежных средств от жителей региона под предлогом помощи в возвращении детей, пребывающих в зоне военной деятельности в Сирии, информирует ТАСС.
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