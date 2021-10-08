Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии

Автор Мадина

Женщину из Бабаюртовского района РД арестовали по подозрению в незаконном получении денежных средств от жителей региона под предлогом помощи в возвращении детей, пребывающих в зоне военной деятельности в Сирии, информирует ТАСС.