Установлена личность серийного маньяка Зодиака

Команда следователей The Case Breakers из США, которая занимается исследованием нераскрытых преступлений, определила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах 20 века. О заявлении следователей из Америки информирует канал Fox News.

Как выяснили следователи, маньяком оказался маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост (Gary Francis Poste), который умер в 2018 году. Следователи считают, что смогли раскрыть его имя благодаря некоторым вещественным уликам и показаниям свидетелей, доживших до этих лет.