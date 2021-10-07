Как выяснили следователи, маньяком оказался маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост (Gary Francis Poste), который умер в 2018 году. Следователи считают, что смогли раскрыть его имя благодаря некоторым вещественным уликам и показаниям свидетелей, доживших до этих лет.
Установлена личность серийного маньяка Зодиака
- Автор Мадина
- 07 октября, 2021. Четверг 11:53
Команда следователей The Case Breakers из США, которая занимается исследованием нераскрытых преступлений, определила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах 20 века. О заявлении следователей из Америки информирует канал Fox News.
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