ЗАМАНА - Установлена личность серийного маньяка Зодиака

Установлена личность серийного маньяка Зодиака

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07 октября, 2021. Четверг 11:53
Установлена личность серийного маньяка Зодиака

Команда следователей The Case Breakers из США, которая занимается исследованием нераскрытых преступлений, определила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах 20 века. О заявлении следователей из Америки информирует канал Fox News.

Установлена личность серийного маньяка Зодиака
Происшествия

Как выяснили следователи, маньяком оказался маляр по имени Гэри Фрэнсис Пост (Gary Francis Poste), который умер в 2018 году. Следователи считают, что смогли раскрыть его имя благодаря некоторым вещественным уликам и показаниям свидетелей, доживших до этих лет.

 

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