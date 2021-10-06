Гунибская крепость в Дагестане – уникальное сооружение, которое было местом множества битв. Крепость находится среди горных вершин в Гунибском районе.
В Гунибе произошло обрушение стены Шамиля
- Автор Мадина
- 06 октября, 2021. Среда 16:31
Из-за сильных ливней разрушилась часть стены, идущая от ворот «Шамилевские» к верхнему Гунибу. Ролик с происшествием, снятый очевидцем, был опубликован в социальных сетях.
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