ЗАМАНА - В Гунибе произошло обрушение стены Шамиля

В Гунибе произошло обрушение стены Шамиля

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06 октября, 2021. Среда 16:31
В Гунибе произошло обрушение стены Шамиля

Из-за сильных ливней разрушилась часть стены, идущая от ворот «Шамилевские» к верхнему Гунибу. Ролик с происшествием, снятый очевидцем, был опубликован в социальных сетях.

Гунибская крепость в Дагестане – уникальное сооружение, которое было местом множества битв. Крепость находится среди горных вершин в Гунибском районе.

 

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