ЗАМАНА - В дагестанском селе Цмур оползень разрушил автодорогу

В дагестанском селе Цмур оползень разрушил автодорогу

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06 октября, 2021. Среда 15:36
В дагестанском селе Цмур оползень разрушил автодорогу

Вчера, 5 октября, в Сулейман-Стальском районе республики из-за оползня была разрушена дорога Касумкент-Цмур на участке км 3+150.

В дагестанском селе Цмур оползень разрушил автодорогу
Происшествия

Эта автодорога ведёт  к 4 селам: Цмур, Качалкент, Хпюк, Ичин. Проезда на данный момент нет.

На месте уже работает комиссия ГКУ «Дагавтодор».

 

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