Эта автодорога ведёт к 4 селам: Цмур, Качалкент, Хпюк, Ичин. Проезда на данный момент нет.
На месте уже работает комиссия ГКУ «Дагавтодор».
Вчера, 5 октября, в Сулейман-Стальском районе республики из-за оползня была разрушена дорога Касумкент-Цмур на участке км 3+150.
Эта автодорога ведёт к 4 селам: Цмур, Качалкент, Хпюк, Ичин. Проезда на данный момент нет.
На месте уже работает комиссия ГКУ «Дагавтодор».
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