По сведениям сайта, 49% пользователей заявили о сбоях с онлайн-банком. Еще 32% рассказали о проблемах в мобильном приложении банка, а 20% не могут попасть в свой аккаунт.
Пользователи сообщили о сбоях в работе одного из крупнейших банков США
- Автор Мадина
- 05 октября, 2021. Вторник 01:11
Пользователи интернета рассказали, что в работе онлайн-сервисов Bank of America, одного из самых больших банков США, случился сбой. Об этом информируют на сервисе Downdetector.
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