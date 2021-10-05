Пользователи сообщили о сбоях в работе одного из крупнейших банков США

Автор Мадина

Пользователи интернета рассказали, что в работе онлайн-сервисов Bank of America, одного из самых больших банков США, случился сбой. Об этом информируют на сервисе Downdetector.