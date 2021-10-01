В аэропорту Внуково задержан забравшийся под крышу пассажир

Мужчина, который пролез под потолок терминала в аэропорту Москвы Внуково, оказался иностранцем. Его задержали и передали полицейским, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МВД.

Иностранца доставили в отдел полиции. Свое поведение он объяснил тем, что во Внуково пребывает несколько дней, а обратный рейс, билет на который не получилось обменять, пройдет аж 3 октября, и мужчина решил так обратить на себя внимание.