Иностранца доставили в отдел полиции. Свое поведение он объяснил тем, что во Внуково пребывает несколько дней, а обратный рейс, билет на который не получилось обменять, пройдет аж 3 октября, и мужчина решил так обратить на себя внимание.
В аэропорту Внуково задержан забравшийся под крышу пассажир
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 01:43
Мужчина, который пролез под потолок терминала в аэропорту Москвы Внуково, оказался иностранцем. Его задержали и передали полицейским, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в МВД.