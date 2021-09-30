ЗАМАНА - У жительницы Махачкалы изъяли мефедрон

У жительницы Махачкалы изъяли мефедрон

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30 сентября, 2021. Четверг 15:28
У жительницы Махачкалы изъяли мефедрон

У девушки из Махачкалы обнаружили 22 средних доз наркотического вещества – мефедрон, рассказали РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу МВД региона. 

У жительницы Махачкалы изъяли мефедрон
Происшествия

Попав в полицию, двадцатичетырехлетняя девушка сообщила, что собиралась продавать наркотики через закладки. Ее задержали и начали уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 4 статьи 228.1 УК России.

 

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