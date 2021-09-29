ЗАМАНА - На Дагестан надвигаются сильные дожди

На Дагестан надвигаются сильные дожди

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29 сентября, 2021. Среда 15:19
На Дагестан надвигаются сильные дожди

Дагестанский Росгидромет сообщает, что Дагестан 30 сентября ждут сильные дожди.

На Дагестан надвигаются сильные дожди
Происшествия

На малых  реках и в некоторых районах ожидается подъем уровня воды до критической отметки.

Также в горных районах может быть сход селий малого объема.

Подробнее – здесь.

 

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