На малых реках и в некоторых районах ожидается подъем уровня воды до критической отметки.
Также в горных районах может быть сход селий малого объема.
Подробнее – здесь.
Дагестанский Росгидромет сообщает, что Дагестан 30 сентября ждут сильные дожди.
На малых реках и в некоторых районах ожидается подъем уровня воды до критической отметки.
Также в горных районах может быть сход селий малого объема.
Подробнее – здесь.
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