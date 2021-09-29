Происшествие случилось во время застолья, жена приревновала супруга к гостье. В начале она пыталась разбить об лицо мужа бутылку, а когда тот смог увернуться, она побежала в дом за ножом.
Россиянка приревновала мужа и убила его сквозным ударом ножа в сердце
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 09:53
Женщина из Алтайского края приревновала супруга и ударила его ножом в сердце, информирует РЕН ТВ, ссылаясь на СКР по республике.
Преступница вернулась с ножом, которым она ударила супруга в область грудной клетки, причинив тому смертельные травмы.
Мужчина умер за короткое время.
Убийца получила 8 лет колонии.
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