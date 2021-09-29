Женщина из Алтайского края приревновала супруга и ударила его ножом в сердце, информирует РЕН ТВ, ссылаясь на СКР по республике.

Женщина из Алтайского края приревновала супруга и ударила его ножом в сердце, информирует РЕН ТВ, ссылаясь на СКР по республике.

Происшествие случилось во время застолья, жена приревновала супруга к гостье. В начале она пыталась разбить об лицо мужа бутылку, а когда тот смог увернуться, она побежала в дом за ножом.