ЗАМАНА - Россиянка приревновала мужа и убила его сквозным ударом ножа в сердце

Россиянка приревновала мужа и убила его сквозным ударом ножа в сердце

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29 сентября, 2021. Среда 09:53
Россиянка приревновала мужа и убила его сквозным ударом ножа в сердце
Женщина из Алтайского края приревновала супруга и ударила его ножом в сердце, информирует РЕН ТВ, ссылаясь на СКР по республике.
Россиянка приревновала мужа и убила его сквозным ударом ножа в сердце
Происшествия

Происшествие случилось во время застолья, жена приревновала супруга к гостье. В начале она пыталась разбить об лицо мужа бутылку, а когда тот смог увернуться, она побежала в дом за ножом.

Преступница вернулась с ножом, которым она ударила супруга в область грудной клетки, причинив тому смертельные травмы.
Мужчина умер за короткое время.
Убийца получила 8 лет колонии.

 

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