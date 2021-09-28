ЗАМАНА - В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе

В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе

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28 сентября, 2021. Вторник 08:31
В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе

Один из учащихся Ярославского государственного технического университета разослал своим одногруппникам сообщение, в котором пообещал устроить стрельбу в здании. В вуз прибыли полицейские, но никого не арестовали, пишет Yarcube.ru.

В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе
Происшествия

По информации источника, угрожал расправой в вузе студент первого курса. По словам его однокурсников, он ни с кем не дружит, но часто пишет им какие-то странные вещи. В связи со случившимся в учебных группах будут проходить собрания на эту тему. Полиция отказалась комментировать инцидент.

 

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