В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе

Один из учащихся Ярославского государственного технического университета разослал своим одногруппникам сообщение, в котором пообещал устроить стрельбу в здании. В вуз прибыли полицейские, но никого не арестовали, пишет Yarcube.ru.

По информации источника, угрожал расправой в вузе студент первого курса. По словам его однокурсников, он ни с кем не дружит, но часто пишет им какие-то странные вещи. В связи со случившимся в учебных группах будут проходить собрания на эту тему. Полиция отказалась комментировать инцидент.