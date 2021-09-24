"В течение сегодняшнего дня сотрудники МЧС начнут спуск тел трех погибших туристов", - рассказал источник агентства.
Спасатели начнут спуск тел трех погибших на Эльбрусе альпинистов в течение дня
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 10:32
Тела трех погибших на Эльбрусе туристов будут спущены с горы в течение сегодняшнего дня, информирует ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС.
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