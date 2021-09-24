ЗАМАНА - После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасённых альпинистов

После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасённых альпинистов

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24 сентября, 2021. Пятница 08:29
После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасённых альпинистов

11 альпинистов попали в больницу после спуска их со склона горы Эльбрус. Об этом сегодня, 24 сентября, информирует пресс-служба МЧС России.

После трагедии на Эльбрусе в больнице находятся 11 спасённых альпинистов
Происшествия

23 человека собрались совершить восхождение на гору Эльбрус. 4 человека отказались от этой идеи, 19 взобрались на высоту 5400 метров и запросили помощи МЧС из-за сильной пурги. Поисково-спасательная операция на Эльбрусе проходила до поздней ночи, она сопровождалась пургой с сильным ветром, скорость которого доходила до 70 м/сек.

Из 19 альпинистов получилось спасти 14, 5 человек скончались. 11 альпинистов попали в больницу с обморожениями, переломами и другими травмами. В данный момент они пребывают под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

 

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