ЗАМАНА - В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

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24 сентября, 2021. Пятница 08:25
В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин сообщил о состоянии людей, которых нашли на Эльбрусе. Его слова передает ТАСС.

В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов
Происшествия

Глава ГУ МЧС рассказал, что почти у всех альпинистов есть сильное обморожение. У некоторых людей также выявлены переломы конечностей.  Как сообщил агентству глава министерства здравоохранения региона Рустам Калибатов, вниз уже спустили 8 человек, их состояние оценивается как средней тяжести. У одного альпиниста выявлен перелом голени, его перевезли в региональную больницу.

 

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