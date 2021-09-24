В МЧС рассказали о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Глава ГУ МЧС рассказал, что почти у всех альпинистов есть сильное обморожение. У некоторых людей также выявлены переломы конечностей. Как сообщил агентству глава министерства здравоохранения региона Рустам Калибатов, вниз уже спустили 8 человек, их состояние оценивается как средней тяжести. У одного альпиниста выявлен перелом голени, его перевезли в региональную больницу.