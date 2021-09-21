ЗАМАНА - Дагестанский многопрофильный лицей нарушил закон на 29 миллионов рублей

Дагестанский многопрофильный лицей нарушил закон на 29 миллионов рублей

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21 сентября, 2021. Вторник 18:20
Дагестанский многопрофильный лицей нарушил закон на 29 миллионов рублей

Служба Госфинкантроля Дагестана выявила в финансово-хозяйственной деятельности Республиканского многопрофильного лицея-интернета нарушения на сумму более чем 29 миллионов рублей.

Так, учебным заведением было нарушено законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Также были неправомерно использованы бюджетные деньги более чем на 10 миллионов рублей.

Теперь делом лицея займется республиканская прокуратура.

Подробнее – здесь.

Дагестанский многопрофильный лицей нарушил закон на 29 миллионов рублей
Происшествия

 

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