Дагестанский многопрофильный лицей нарушил закон на 29 миллионов рублей
- Автор Шахри
- 21 сентября, 2021. Вторник 18:20
Служба Госфинкантроля Дагестана выявила в финансово-хозяйственной деятельности Республиканского многопрофильного лицея-интернета нарушения на сумму более чем 29 миллионов рублей.
Так, учебным заведением было нарушено законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Также были неправомерно использованы бюджетные деньги более чем на 10 миллионов рублей.
Теперь делом лицея займется республиканская прокуратура.
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